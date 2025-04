Olivia Moore à découvrir à l'Entrepôt de Mulhouse :

Après le succès de ses 2 spectacles “Mère indigne” et “Egoistes”, Olivia Moore revient avec un nouveau one woman show “Oui, je sais”. Un stand up sur le thème de la vulnérabilité et la culpabilité de celles et ceux à qui on reproche sans arrêts les mêmes choses : être tête en l’air, ne pas dormir assez, ne pas être assez sérieuse etc etc….Un spectacle introspectif et très drôle évidemment. Olivia Moore excelle dans l’art de l’autodérision !

“Oui je sais” de l’humoriste Olivia Moore est à voir ce soir, demain et vendredi à l’Entrepôt de Mulhouse.

📅 : Jeudi 24 avril, vendredi 25 avril, samedi 26 avril 20h30

📍 : Entrepôt de Mulhouse

Infos sur www.lentrepot.com

Afterwork ce soir à Colmar :

RDV au Cerf Noir - Nova Club pour une ambiance apéro Chill et les fameux cocktails à déguster. Ambiance DJ assurée par CRAM et il sera possible de manger dans la partie restaurant pour celles et ceux qui le souhaitent.

📅 : Jeudi 24 avril 19h

📍 : Nova Club Colmar

Nouveau showcase Florfm ce soir :

2 artistes qu’on adore seront présents ce soir pour 250 auditeurs privilégiés de Florfm : Mentissa & Chiloo. Ils interpréteront d’abord quelques-uns de leurs titres puis répondront aux questions du public.

Attention, derrière le Showcase, on prolonge la fête avec un AFTERSHOW pour encore boire un verre.

📅 : Jeudi 24 avril 20h

📍 : Rota Club Colmar