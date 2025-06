Collecte mobile de don du sang :

Nouvelles possibilités cette semaine encore de se mobiliser pour donner un peu de son sang. Objectif : sauver des vies ! Si vous le souhaitez, si vous le pouvez, n’hésitez pas.

Pour être donneurs, on vous rappelle qu’il faut être majeur et en bonne santé. Et comme toujours, une collation sera offerte aux généreux donateurs !

Lundi :

SOULTZMATT : Salle des Fêtes de 16h30 à 19h30

INGERSHEIM : Salle Polyvalente de 16h à 19h30

Mardi :

KINGERSHEIM : Salle Polyvalente Le Hangar de 15h30 à 19h30

PFAFFENHEIM : Salle Multifonctions de 16h30 à 19h30

Mercredi :

TRAUBACH LE HAUT : Salle communale de 16h30 à 19h30

GUEWENHEIM : Salle Polyvalente de 16h30 à 19h30

GUEMAR : Salle des Fêtes de 16h30 à 19h30

Jeudi :

COLMAR : collecte réservée à l’établissement LIEBHERR de 09h30 à 12h et de 13h30 à 15h

CHALAMPE Salle “les Galets” de 16h30 à 19h30

SIGOLSHEIM Salle Adrien Zeller de 16h30 à 19h30

Vendredi :

L'Etablissement Français du Sang Grand Est organise en partenariat avec le Rotary une journée “Mon sang pour les autres” à la maison de la région à Mulhouse de 10h à 14h30 et de 13h30 à 19h30

L’Alsace Fan Day, c’est aujourd’hui

Les irlandais ont la St Patrick, les alsaciens ont l’Alsace Fan Day . C’est la journée mondiale de l’Alsace . Nous sommes la seule région à avoir créé un tel événement. L’objectif est de célébrer l’Alsace dans le monde entier, et bien évidemment, également sur notre territoire !

Pour aujourd’hui, plusieurs événements seront organisés un peu partout dans le monde : Norvège, Etats Unis, Canada, Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique, Grèce, Sri Lanka etc…En Alsace le gros événement organisé pour l’Alsace Fan day aura lieu un peu plus tard. Ce sera vendredi, à partir de 16h : tous les amoureux de l’Alsace se retrouveront place du Quartier Blanc à Strasbourg. Il y aura un programme tout en musique avec plein de belles choses jusqu’à 22h. Il y aura aussi un concours de coiffe alsacienne et puis des stands de nourriture et de boissons

📅 : Vendredi 24 juin à partir de 16h

📍 : Place du quartier Blanc - Strasbourg

Balade Game dans l’espace à Ottmarsheim :

C’est un jeu familial proposé dans les rues et aux alentours d’Ottmarsheim. Pendant tout l’été, vous devrez résoudre des énigmes sur le thème de l'espace. À pied ou, de préférence, à vélo, les joueurs passent d’une étape à l’autre pour reconstituer à la fin un mot-mystère. C’est un jeu de piste connecté donc il faut un smartphone bien chargé avec une appli de cartographie.

📅 : Jusqu'au 20 septembre

📍 : Ottmarsheim

Durée du jeu : 30 minutes à vélo / 1 heure 30 à pied

Plus d’info sur www.mediatheque.ottmarsheim.fr