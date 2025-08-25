Dernier jour le festival Agrogast :

"Agrogast" est un festival des terroirs organisé à Hagenthal-le-Haut. Plus d'une centaine de producteurs sont rassemblés pour faire découvrir leurs savoir-faire et leurs saveurs / Des exposants proposant vins, fromages, salaisons et autres gourmandises venus de la France entière mais aussi de notre région.

📅 : Lundi 25 août jusqu’à 23H

📍 : Site du Lindenhof à Hagenthal le Haut

Entrée : 6 Euros

Plus d’infos sur : www.agrogast.fr







Un jeu de piste à tester à Gunsbach :

Un jeu de piste immersif au cœur des traditions de la vallée de Munster : “la valise du colporteur”. Une étrange valise et un manuscrit énigmatique sont découverts à la Maison du Fromage. Qui était ce mystérieux voyageur ? Que retenait sa valise ? Votre mission est de résoudre les énigmes dissimulées dans le parc, collecter les indices et percer le secret du colporteur oublié.

📅 : Chaque jour de 9h à 17h15

📍 : Maison du fromage de Gunsbach







L'événement “ A l’écoute du cheval” DEMAIN à Aspach le Haut :

On vous en parle aujourd’hui parce qu’il faut réserver et que ça peut être un très bon plan pour occuper les enfants en ces derniers jours de vacances.

Ce mardi, RDV à l’Ecurie Muringer à Aspach-le-Haut pour profiter de ce moment de reconnexion à soi et à l’animal. Au programme : Jeux à poney, brossage, contes en pleine nature et balade au calme. En petit groupe, chacun apprend à ralentir, à observer et à créer un vrai lien avec le cheval, dans un cadre bienveillant.

📅 : Mardi 26 août de 9h à 11h et de 14h à 16h

📍 : Ecurie Muringer d’Aspach le haut.

Vous pouvez envoyer un mail : harmoniequine.equitherapie68@gmail.com