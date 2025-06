Improlab ce soir à St Louis :

Rendez-vous pour la dernière soirée IMPROLAB avec l’Athila de Saint-Louis ! La compagnie ludovicienne vous donne rendez-vous sur la Scène de l'Entrepotes ! Les comédiens improvisateurs viendront y improviser sur un nouveau thème : le 7eme art. C’est une soirée thème grand écran.

📅 : Mercredi 25 juin de 20h30 à 22h

📍 : Entrepotes de St Louis.

7 euros ( Spectacle + boisson offerte) . Vous pourrez profiter du bar après le spectacle

C’est parti pour Wolfi’Jazz :

Le Fort Kléber de Wolfisheim s'apprête à vibrer au rythme du jazz et de ses nombreuses déclinaisons avec le festival Wolfi Jazz . Ce festival fête son 15ème anniversaire avec une programmation qui reste fidèle à ses valeurs : diversité musicale, découvertes artistiques et moments de partage. Cette édition s'annonce particulièrement festive, entre grands noms internationaux et talents émergents.

Pour cette année, par exemple, présence de Thomas Dutronc. Lui sera là demain jeudi.

📅 : Du mercred 25 juin au dimanche 29 juin

📍 : Fort Kléber de Wolfisheim.

Dernière date de la saison pour le Brivan :

Le Brivan, la scène ouverte alsacienne est de retour ce soir pour une toute nouvelle édition mais tjs la même promesse : accueillir des artistes alsaciens quelque soit leur talent et sans casting préalable et leur offrir la possibilité de se produire durant 5 minutes face à un vrai public. Une soirée toujours pleine de surprises et de belles découvertes.

📅 : Mercredi 25 juin - Ouverture des portes à 19h pour le petit verre ou la petite bouffe avant le spectacle. début du spectacle à 20h30

📍 : City Hall de Mulhouse

Attention c’est la dernière date de la saison !

Plus d’infos et billetterie sur www.lebrivan.com