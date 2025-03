Un spectacle d’humour à Munster :

"Faites des enfants !" qu'ils disaient... et maintenant comment on fait ?” C’est le titre de ce spectacle drôle et instructif qui nous donne des clés pour mieux comprendre les enfants. Un mélange entre conférence et one-Woman-Show, Corinne nous interpelle avec une bonne dose d’humour et d’autodérision sur la parentalité et l’éducation.

Un spectacle qui fait du bien que vous soyez parent ou non !

📅 : mardi 25 mars 20H

📍 : Espace culturel St Grégoire Munster

Gratuit

Le cirque Fratellini à découvrir à Kembs

Le cirque John Fratellini s’est installé à Kembs avec son nouveau spectacle Bellissimo ! Vous retrouverez des numéros de clowns, acrobates, magiciens, trapézites, équilibristes. Il y aura un homme laser et bien d'autres attractions surprises ! Il

📅 : Mardi 25 mars 17H30 - Mercredi 26 mars 15h

📍 : Parking de la salle polyvalente à Kembs

Des stages et des baptêmes de parapente proposés à Oderen :

C’est le Centre Ecole du Markstein qui propose des stages pour apprendre le parapente, et des baptêmes de parapente en vol biplace. Grâce à cette école, des milliers de pilotes ont déjà pu réaliser le rêve de voler, en toute sécurité.

Si vous souhaitez vous aussi tenter l'expérience, vous pouvez contacter dès maintenant cette école . Plusieurs baptêmes sont proposés en cette période printanière avec plusieurs dates possibles. Il suffit de contacter l’école via leur site internet :

www.centreecolemarkstein.com