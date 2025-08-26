Animation de rue en cours à Mulhouse :

Le Centre Socio Culturel Bel Air vous accueille dans les rues de la ville pour des animations exceptionnelles ! Tout l’été, de nombreux événements ont été organisés. Ce sera encore le cas cette semaine avec par exemple pour cet après midi et la soirée des Olympiades parents/enfants/ados/ En famille ou entre amis, vous pourrez relever des défis sportifs : Jeux de vitesse, défis intellectuels, épreuves de force et d’adresse, tir à la corde, tir à l’arc, quiz, etc.

📅 : Mardi 26 août de 14h30 à 20h30

📍 : Centre socio-culturel Bel air de Mulhouse

Marché du terroir à Stosswihr :

C’est le marché du col de la Schlucht situé à Stosswihr qui vous attend cet après-midi. Les producteurs vosgiens et alsaciens vont vous accueillir pour vous faire découvrir les spécialités du secteur. Des animations seront aussi proposées durant le marché. De quoi passer un bon moment tout en soutenant le sproducteurs locaux.

📅 : Mardi 26 août de 14h30 à 20h30

📍 : Centre socio-culturel Bel air de Mulhouse

Ciné sous les étoiles au Zoo de Mulhouse :

Une projection de cinéma en plein air sera organisée ce soir au Zoo de Mulhouse. Le parc animalier vous invite à venir découvrir le film d’animation “Migration”. L’histoire d’une famille de canard qui se retrouve à migrer pour la toute première fois: destination la Jamaïque, en passant par New York. Un film familial pour sensibiliser en même temps sur la cause animale. L’entrée est gratuite (ouverture des portes à 20h30).

N’oubliez pas vos petites laines et vos plaids, les nuits sont fraîches !

📅 : Mardi 26 août - Ouverture de portes à 20h30 / Projection à 21h

📍 : Parc zoologique et botannique de Mulhouse





