Pablo Mira à l’Ed&n de Sausheim :

Pablo Mira, humoriste et chroniqueur français, est bien connu pour sa participation régulière à l’émission Quotidien sur Yann Barthès. Ce soir vous pourrez découvrir son spectacle “Passé Simple”. Une one man show dans lequel on va évidemment retrouver son humour mordant, son sens aigu de l'observation et sa capacité à décortiquer les comportements humains avec une finesse incroyable. Ce sera une critique sociale pertinente.

Pablo Mira a un talent indéniable pour faire rire et réfléchir son public, il est devenu un incontournable de la comédie.

📅 : Mercredi 26 février à 20H

📍 : Ed&n - Sausheim

www.eden-sausheim.com

Improlab à St Louis :

Rendez-vous pour une nouvelle soirée IMPROLAB avec l’Athila de Saint-Louis ! La compagnie de théâtre d’impro propose chaque mois une soirée d’improvisation avec à chaque fois un thème particulier. Pour ce soir : c’est un thème surprenant qui a été choisi : les Faits Divers. Les comédiens improvisateurs vont tenter de proposer des histoires drôles à partir d’histoires pas drôles !

📅 : Mercredi 26 février à 20H30

📍 : Entrepôtes - Saint-Louis

7€ (Spectacle + Boisson offerte)

Retour du Brivan :

Le Brivan, la scène ouverte alsacienne, est de retour pour une nouvelle soirée au Kinko à Mulhouse. Le principe reste le même : des artistes alsaciens, peu importe leur domaine de compétence, peu importe leur expérience, ont la possibilité de monter sur scène durant 5 minutes.

Le Brivan, c’est tjs une belle soirée de surprises et de découvertes avec FLORFM.

📅 : Mercredi 26 février à 20H30. Ouverture des portes à 19h30

📍 : KINKO - Mulhouse

Petite restauration et buvette sur place

www.lebrivan.com