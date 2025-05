Chantier bénévole au Moulin de Lutterbach :

Si vous avez du temps demain et que vous avez envie de vous engager, d’être bénévole d’un jour, ce bon plan est fait pour vous . Le Moulin de Lutterbach, site engagé pour la nature propose un chantier bénévole ce mardi. Que vous soyez bricoleur, jardinier, cuisinier, couturier ou organisateur dans l’âme, il y a une place pour vous. C’est toujours un beau moment de convivialité et d’efficacité.

📅 : Mardi 27 mai de 9h à 16h30.

📍 : Moulin de Lutterbach

Le repas sera offert aux bénévoles

“Le printemps de la volerie des aigles” est en cours :

La Volerie des Aigles de Kintzheim célèbre le printemps avec un programme spécial entièrement dédié à la reproduction des rapaces. C’est l'occasion idéale pour découvrir les secrets de la vie amoureuse et familiale de ces fascinants oiseaux.

Vous saurez tout sur les techniques de parade nuptiale, la construction des nids etc … via des ateliers, des contes théâtralisés…

Mais la grande nouveauté de cette saison c’est le jeu de piste "Clued'œuf", inspiré du célèbre jeu de société Cluedo. L’œuf d'or du trésor des chouettes a été dérobé ! Les visiteurs devront mener l'enquête et résoudre des énigmes pour retrouver le coupable parmi cinq rapaces suspects.

Cette animation, qui dure environ 30 minutes, est accessible à tout public dès 5 ans

📅 : Ouverture chaque jour de 13h à 18h. Saledi et dimancheouverture dès 8h30

📍 : Volerie des aigles à Kintzheim

Infos et billetterie sur les site https://www.voleriedesaigles.com/

C’est parti pour la La 78e Foire de Mulhouse :

Elle a débuté ce week-end et se tiendra jusqu’à dimanche au parc expo de Mulhouse, avec les Caraïbes comme fil conducteur. Présence de 250 exposants issus de plusieurs secteurs. De quoi faire qq bonnes affaires…

puis il y a le côté festif et notamment ce festival des Cocktails. Un festival qui va cartonner en concentrant une quinzaine de bars et de restaurants. De quoi siroter un verre et/ou grignoter dans l’un des bars à cocktails (à consommer évidemment avec modération) et mocktails. En prime, vous pourrez venir élire le meilleur cocktail du Festival pour tenter de gagner le plein de cadeaux et des places pour le FLOR FM LIVE.

📅 : Vendredi 23 mai au dimanche 01er juin

📍 : Parc Expo de Mulhouse.

Infos et billeterie sur www.f oired emulh ouse. fr