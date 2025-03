Le retour du Brivan :

Le Brivan, la scène ouverte alsacienne est de retour ce soir pour une nouvelle édition. Avec sur scène, une nouvelle fois, des artistes à découvrir. Chacun aura droit à 5 minutes sur scène, face à un vrai public. Le Brivan c’est toujours une belle soirée de surprises et de découvertes. Venez vous laisser surprendre par les artistes du Brivan ce soir.

📅 : Mercredi 26 mars 20H30

📍 : City Hall à Mulhouse

Ouverture des portes 19h pour le petit verre ou la petite restauration avant le spectacle

Le retour d’Improlab à St Louis :

Rendez-vous pour une nouvelle soirée IMPROLAB avec l’Athila de Saint-Louis ! Les comédiens improvisateurs organisent une fois par mois une soirée impro avec à chaque fois un thème particulier. Pour ce soir, c’est le thème Impro longue. Dans ce concept, on sait quand ça commence, jamais quand ça fini !

📅 : Mercredi 26 mars 20H30

📍 : Entrepôtes de St Louis

5€ (Spectacle + Boisson offerte)

Repas dans le noir demain à Ruelisheim :

Vivez pendant une soirée comme une personne aveugle, en découvrant le lieu, le menu et les vins les yeux bandés. Expérience enrichissante et surtout temporaire, dans la convivialité. Le bénéfice de la manifestation sera reversé intégralement par le Lions Club à l'Ecole des Chiens Guides de Cernay à la fin de la soirée. Un espace d'information sur le handicap visuel et l'Ecole des Chiens Guides sera installé à l'entrée.

📅 : Jeudi 27 mars 19H

📍 : Auberge du Chêne - Ruelisheim.

Réservation obligatoire

Enfin juste un mot sur l’opération Tulipes à coeurs : L'opération "Tulipes à Cœur" fait son grand retour dans le Haut-Rhin. 36ème édition pour soutenir la recherche contre les leucémies et l'infarctus du myocarde à travers l'achat de beaux bouquets de tulipes. 7 euros le bouquet mis en vente par des bénévoles un peu partout dans le département.