Spectacle de la troupe libertad ce soir :

La troupe équestre Libertad vous présente sa nouvelle création : le spectacle “Le miroir de notre âme. Un son et lumière très poétique. L’histoire d’une jeune femme qui part dans un voyage intime et introspectif . Histoire inspirée de la vie de la créatrice du spectacle et présidente de la troupe associative Caroline Spaety

Sur scène, 11 chevaux une 20aine d'artistes, de la jonglerie de feu, voltige équestre, dressage et pleins de surprises avec notamment d etoutes nouvelles disciplines.

Chaque année le spectacle de la troupe Libertad est un vrai succès. Ça devrait encore être le cas cette année.

📅 : Mercredi 27, Vendredi 29 et samedi 30 août à partir de 20H30. Ouverture des portes à 18h30.

📍 : Ecurie de la troupe Libertad de Wittelsheim.

Un événement en partenariat avec Florfm.

Autre spectacle : Luna et la boussole magique à Bourbach le Bas

C’est un grand son et lumière proposé par la troupe de théatre Les Bâtisseurs de Thann. Le père de Luna disparaît du jour au lendemain ne laissant qu’une amulette et une boussole. En jouant avec la boussole, la fillette et son frère vont se retrouver projetés dans un univers fantastique, peuplés de lucioles et de fées. Objectif pour eux : retrouver leur chemin et surtout retrouver leur père disparu

C’est original, c’est spectaculaire. Ce spectacle “Luna et la boussole magique" a été joué plusieurs fois cet été. Le public était ravi à chaque fois.

📅 : Mercredi 27, jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 août à partir de 20H

📍 : Bourbach le Bas







Collectes mobiles de don du sang :

On reprend les bonnes habitudes pour cette nouvelle saison en vous re-donnant la possibilité d’aller donner un peu de votre sang. Pour cela, de nombreuses collectes mobiles sont organisées dans le Haut-Rhin.

Pour être donneurs, on vous rappelle qu’il faut être majeur et en bonne santé. Venez avec une pièce d’identité.

Une collation vous sera gracieusement offerte après votre don.

Pour ce mercredi RDV à

Wittenheim : Foyer Ste Barbe de 16h à 19h30

Illfurth : Maison des oeuvres de 15h30 à 19h30

Jeudi :

Ottmarsheim : Salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Munchhouse : Salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Vendredi :

Liebsdorf : Salle de la ferme du tilleul de 16h à 19h30

Fellering : Foyer communal de 16h à 19h30