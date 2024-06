Nouveau spectacle à l’entrepôt de Mulhouse :

A découvrir ce soir “60 minutes pour sauver mon couple”. Une comédie familiale déjantée et riche en rebondissements ! L’histoire d’un couple qui ne supporte plus de vivre ensemble. Et pourtant ils vont devoir s’engager ensemble dans une partie d’escape Game. Un jeu d’évasion grandeur nature sur le thème de Roméo et Juliette. Ils auront 60 minutes pour sortir de là, pour sauver leur couple. Une aventure explosive mais surtout très très drôle.

“60 minutes pour sauver son couple” est à voir ce soir, demain et samedi soir à 20H30 à l'entrepôt de Mulhouse. Info et résa sur www.lentrepot.org

Du théâtre à partir de ce soir à Riedisheim :

C’est la compagnie Mosaïque qui présente leur différents spectacles. Ils ont travaillé plusieurs pièces durant l’année et à partir de ce soir , ils proposent plusieurs représentations. Les jeunes présenteront ‘le diner de con” d’après Francis Weber. Les adultes proposent “Ma chambre froide” ou encore “On ne paie pas, on ne paie pas” . C’est l’occasion de soutenir cette troupe de théâtre et de passer une excellente soirée.

RDV donc ce soir demain, samedi ou dimanche à la Grange de Riedisheim. Il y a plusieurs séances pour chaque pièce. Programmation complète à retrouver sur www.theatre-mosaique.fr

Afterwork ce soir à Colmar :

C’est à L’indus Beer & Cie que vous avez RDV ce soir. Vous pourrez passer un bon moment entre collègues, entre amis et profiter de leurs nouvelles terrasses avec bar extérieur. Il y a aussi possibilité de profiter du bar intérieur. Pour le programme de cet afterwork : ambiance DJ, amuse bouche et tarifs afterwork évidemment.

RDV donc ce soir à partir de 19h à l’Indus Beer & Cie, dans la zone industrielle de Colmar.