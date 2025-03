Artus au zénith :

Après le triomphe du film Un p'tit truc en plus… Après une tournée 2024 à succès... Artus revient en 2025 pour un spectacle encore plus aiguisé. Et Artus le dit, dans ce spectacle, il ne dépassera pas les limites… Tout simplement parce qu’il n’y aura aucune limite !!! Avec son humour décalé, ses imitations et ses improvisations, il vous embarque dans un univers où chaque moment est une occasion de rire.

📅 : Jeudi 27 mars 20H

📍 : Zenith Strasbourg







Double RDV à l’entrepôt de Mulhouse

Ce soir d’abord les Grum’s seront sur scène. Les jumeaux mulhousiens viennent présenter leur “Twomen show”. C’est complet pour ce soir

Mais demain et samedi , place à Christophe Alévêque. Il vient pour faire sa revue de presse. Il va décortiquer la presse, analyser les discours politiques etc .. le tout avec son humour très piquant, incisif et son regard.. Mais surtout le tout sans tabou !

📅 : Jeudi 27 et vendredi 28 mars 20H30

📍 : Entrepôt de Mulhouse

www.entrepot.org

Un Job Dating demain à Cernay :

L'Institut Saint-André ouvre ses portes pour un job dating. Des opportunités en CDD vous attendent, que vous soyez étudiant, en reconversion professionnelle ou à la recherche d'un nouveau défi. L’Institut de Cernay recherchent des remplaçants pour la période estivale. afin de travailler au contact de personnes en situation de handicaps ou âgées.

📅 : Vendredi 28 mars de 13h à 19h

📍 : Institut Saint André de Cernay

Gratuit







Afterwork à Colmar : RDV au Mojo Café. Ce bar à 2 étages vous attend ce soir à partir de 19h avec une ambiance DJ, des tarifs afterwork et planchette apéro.

Mojo Café situé place de la cathédrale à Colmar.