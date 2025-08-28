Jeudis du parc Hartmann ce soir à Munster :

Le concept est simple, un événement est programmé tous les jeudis au Parc Hartmann dans le but de mettre en lumière la culture musicale, favoriser le « vivre ensemble ». Pour cela des spectacles, concerts sont proposés. Les associations présentes sur place vous proposeront restauration et buvette chaque soir, dans une ambiance guinguette.

📅 :jeudi 28 août à partir de 18h30 à 22h.

📍 : Parc Hartmann à Munster.

C’est gratuit

Fééries nocturnes à Wesserling :

Dernière ligne droite pour profiter des Féeries Nocturnes de Wesserling Vous avez jusqu’à dimanche pour profiter de ces soirées dans les jardins illuminés du Parc de Wesserling.

Au programme : Spectacle de feu, balades contées et ambiance magique. Il y a aussi un grand Jeu de piste interactif dans les jardins.

📅 : Jeudi 28, Vendredi 29 et samedi 30 août de 18h30 à 23h30.

📍 : Parc de Wesserling

Afterwork à Colmar :

C'est une première ! Ce soir, l'afterwork vous donne RDV au Colmar Stadium.

Venez célébrer la montée de l'équipe des SR Colmar avec tout le staff et les bénévoles dans une ambiance festive.

Au programme : tarifs afterwork, tartes flambées, amuse-bouches offerts et ambiance DJ.

Début de cet afterwork géant à 19h ce soir au Colmar Stadium