CONNECTEE A L'ALSACE : AGENDA DU 28 AOUT
Jeudis du parc Hartmann ce soir à Munster :
Le concept est simple, un événement est programmé tous les jeudis au Parc Hartmann dans le but de mettre en lumière la culture musicale, favoriser le « vivre ensemble ». Pour cela des spectacles, concerts sont proposés. Les associations présentes sur place vous proposeront restauration et buvette chaque soir, dans une ambiance guinguette.
📅 :jeudi 28 août à partir de 18h30 à 22h.
📍 : Parc Hartmann à Munster.
C’est gratuit
Fééries nocturnes à Wesserling :
Dernière ligne droite pour profiter des Féeries Nocturnes de Wesserling Vous avez jusqu’à dimanche pour profiter de ces soirées dans les jardins illuminés du Parc de Wesserling.
Au programme : Spectacle de feu, balades contées et ambiance magique. Il y a aussi un grand Jeu de piste interactif dans les jardins.
📅 : Jeudi 28, Vendredi 29 et samedi 30 août de 18h30 à 23h30.
📍 : Parc de Wesserling
Afterwork à Colmar :
C'est une première ! Ce soir, l'afterwork vous donne RDV au Colmar Stadium.
Venez célébrer la montée de l'équipe des SR Colmar avec tout le staff et les bénévoles dans une ambiance festive.
Au programme : tarifs afterwork, tartes flambées, amuse-bouches offerts et ambiance DJ.
Début de cet afterwork géant à 19h ce soir au Colmar Stadium