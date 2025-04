Nouvelle saison du parc de Wesserling :

Le Parc de Wesserling ouvre officiellement ses portes pour la saison avec de nouvelles expériences à vivre en famille ou entre amis ! Tous les jours, les visiteurs peuvent à nouveau découvrir :

Le Château de Wesserling, témoin d’un passé industriel remarquable

Les jardins classés « Jardin Remarquable », à explorer au fil des saisons

Un sentier du patrimoine revisité

Un nouveau sentier pieds nus sensoriel

Le Parc de Wesserling est un bon plan familial pour les sorties printanières en Alsace. Petits et grands peuvent s’amuser tout en apprenant . C’est un parc ludique !

📅 : Dès le 27 avril de 10 à 18h tous les jours

📍 : Parc de Wesserling à Husseren-Wesserling

C’est la fête cette semaine à Neuf Brisach :

La fête du 01er mai avec pour l’occasion une fête foraine installée place d’Armes à Neuf Brisach. Présence de nombreuses attractions pour petits et grands, pleins de jeux et de la restauration. Cette fete foraine restera en place jusqu’au 11 mai. Notez que jeudi il y aura la fête du muguet avec une grande brocante et que samedi vers 22 un feu d’artifice est annoncé dans le centre de Neuf Brisach.

📅 : Du 26 avril au 11 mai avril

📍 : Neuf-Brisach







Vous pouvez tenter le jeu de piste “Trésor du rhin” à Kembs :

Un jeu de piste autour de l'usine hydroélectrique de Kembs, au bord de l'eau ! Il y a deux parcours proposés que vous pouvez faire à pied ou à vélo, en famille ou entre amis. Votre mission : résoudre des énigmes pour découvrir le mot de passe et les clefs qui permettront ensuite à la mascotte Tallulah de traverser le Rhin. C’est à priori pas très compliqué, c’est surtout très amusant !

📅 : Jusqu’au 30 octobre 2025

📍 : Kembs

Ce jeu numérique est gratuit et accessible à tous ! Il est possible de jouer depuis la plateforme sur le site ou avec l'application iOS ou Android.

Pour en savoir plus : tresorsdurhin.fr/route/5/Balade-ludique-a-la-Petite-Camargue