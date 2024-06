La Humpafascht est de retour à Berrwiller :

Cette 46ème édition vous propose de nombreux rendez-vous dont 3 soirées FLOR FM. La première c’est ce soir : Ambiance Mallorca Party avec Ian Kaçara. Une soirée précédée du Grand Bûcher de la St Jean. Ensuite, demain, vous avez RDV avec “Tsunami 2024 Summer”, toujours en partenariat avec Florfm. Ambiance No Limit toute la nuit… Soirée animée par Ian Kaçara, et de nombreux Guests surprises.

La 46e édition de la Humpafascht c’est à partir ce week-end et le week-end prochain à Berrwiller. Toutes le sinfos sont à retrouver sur www.humpafascht.com

A Mulhouse, c’est parti pour le 1er salon de l’apéro et de la gourmandise :

C'est LE nouveau rendez-vous festif et gourmand de ce début de l'été ! Ce salon a pour objectif de nous faire découvrir les nouvelles tendances de l’apéro. Sur place, une trentaine d’exposants, des démonstrations, et 2 nocturnes. L’une ce soir avec ambiance années 80 et demain ce sera années 2000. Sans compter toutes les animations, comme les jeux apéros, blindtest, karaoké, démonstrations…

Le 1er salon de l’apéro et de la gourmandise c’est aujourd’hui demain, et dimanche au parc expo de Mulhouse avec Florfm.

Afterwork-Apero à Guebwiller :

Place à la 5e édition des Afterworks-Apéros de Guebwiller avec plusieurs sites festifs : de la musique d’abord sur la grande scène de la place de l'Hôtel de ville à partir de 19h30. Un peu plus loin, sur la place de la Liberté, vous pourrez profiter d’un village gourmand avec ses trois foodtrucks. Troisième site : au pied de l’église Saint-Léger, une scène ouverte avec 5 artistes qui se succéderont devant vous. Soirée animée par les animateurs du Brivan.

Les afterworks de Guebwiller auront chaque vendredi soir à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 16 août de 18h30 à 21h30