Foire aux vins guebwiller

La 74ème édition de la Foire aux vins de Guebwiller se tiendra demain. Ce rendez-vous annuel très attendu investira comme à son habitude la Place de l'Hôtel de Ville et proposera encore une fois un programme varié : entre dégustations, animations, événements sportifs et découvertes gastronomiques, cette journée promet d'être riche en saveurs et en convivialité.

Mais il y a surtout ce temps fort : le Showcase Florfm avec Ebony et Julien Lieb (finalistes de la Star Academy). Début de ce showcase à 17h

📅 : Jeudi 29 mai à partir de 10h

📍 : RDV place de l’hôtel de Ville de Guebwiller

Foire éco bio Colmar

La 42ème édition de la Foire Eco Bio de Colmar fait son grand retour au Parc des Expositions. Dès demain et pour quatre jours , de nombreux exposants seront là pour repenser notre rapport à la Terre et découvrir des alternatives écologiques dans une ambiance conviviale et engagée. Il y aura des expos, des animations, de la restauration

L’un des temps forts est prévu pour vendredi : une conférence exceptionnelle animée par Paul Watson, fondateur emblématique de Sea Shepherd. Avec la présidente de l’association, ils partageront leur engagement pour la biodiversité marine et détailleront les missions de l’ONG .

📅 : du jeudi 29 mai au dimanche 01er juin. De 10 à 19h de jeudi à samedi et dimanbche de 10 à 18h

📍 : Parc Expo de Colmar

Plus d'infos sur : www.foireecobioalsace.fr/

Bon plan pour vendredi avec Big Floor Party :

La Soirée Big Floor Party arrive ce vendredi à partir de 20h. Direction Xpérience Park Wittenheim pour 3h de soirée, de trampolines, d’initiation Parkour et tout un tas de surprises. Le tout sur le son de Big Floor Party, mixé par les DJ FLOR FM.

📅 : Vendredi 30 mai mai de 20 à 23h

📍 : Xpérience Park Wittenheim

Entrée 20 euros avec une boisson.

Un événement FLOR FM

Info plus : Soirée Génération 90-2000 :

Une soirée organisée dans le cadre de la fête du cochon à Ungersheim. DJ Mast sera aux platines pour mixer le meilleur de ces deux décennies cultes.

Soirée Génération 90-2000 c’est ce soir. Ouverture du chapiteau à 19h. Début de la soirée à 22h