Réouverture ce week end de Cigoland :

Avec le retour du printemps, les différents parcs d'attractions rouvrent leurs portes pour une nouvelle saison. Et ce week-end, c’est le cas de Cigoland ! Réouverture avec pleins de nouveautés, attractions, spectacles événements. Il y a aura par exemple la Fête du printemps du 5 au 21 avril. Cette année un jeu de piste géant invitera le public à parcourir chemins et allées entourés de lièvres de pâques et d’œufs colorés.

Une grande nouveauté est aussi annoncée pour début juillet. Une aventure aérienne extraordinaire pour petits et grands....

La nouvelle saison de Cigoland débute demain samedi 29 mars. Billeterie et infos pratiques à retrouver sur www.cigoland.fr

Le spectacle du magicien Adrien Wild :

Bon plan pour toute la famille : le spectacle du magicien alsacien Adrien Wild, “La Vraie Vie D’un Magicien”. Un moment de magie, un moment de rire ! Adrien Wild va revisiter avec tout son talent des classiques, comme la femme coupée en deux. Il proposera aussi les numéros qui ont fait son succès au plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien.

📅 : Vendredi 28 mars 20H30

📍 : la Vigneraie de Wettolsheim.

Hells Driver à Colmar :

Les fans de show mécanique ne manqueront pas l’évènement : la 2ème édition du HELLS DRIVERS. 1h30 de show avec voitures défiant la gravité, moto freestyle, et Monster Trucks impressionnants. Retrouvez aussi Bumblebee et Optimus Prime, ainsi que Flash McQueen, Mack et Sally : c’est la grande nouveauté 2025. Avant chaque spectacle, le public profitera de la FunZone gratuite avec châteaux gonflables, animations et baptêmes en Monster Truck.

📅 : Samedi 29 et Dimanche 30 mars

📍 : Parc Expo de Colmar

La soirée “Maman sort danser” à Colmar :

Le Rota Club à Colmar lance sa nouvelle soirée pour vous les filles, plus particulièrement les mamans en Alsace. Une soirée pour lâcher prise, pour souffler, pour profiter. Les soirées “Maman Sort Danser”, c’est tous les vendredis à partir d’aujourd’hui de 20h à minuit Événement avec Florfm