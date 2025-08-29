Vitalsport en cours ce week end à Décathlon Wittenheim :

Vitalsport est de retour ! C’est, comme chaque année, le moment idéal pour découvrir gratuitement de nouvelles disciplines sportives.

Durant tout le week-end, les espaces extérieurs du Decathlon Village Wittenheim se transforment en un immense terrain de jeu. Clubs, associations et ligues sportives de la région y présentent leurs activités et vous invitent à les essayer. Du basket à l’équitation, en passant par l’escalade ou le handisport, il y en a pour tous les goûts et tous les âges.

📅 : Samedi 30 août de 9 à 19h et dimanche 31 août de 10 à 18h

📍 : Decathlon Village Wittenheim

Show Team Bourny musée Auto Mulhouse :

RDV sur l’autodrome du Musée de l’Auto à Mulhouse ce dimanche “Show Team Bourny” . La Team BOURNY, référence mondiale en matière de cascades et de performances mécaniques. Dimanche, vous assisterez à un spectacle avec les cascades les plus impressionnantes des circuits européens.

📅 : Dimanche 31 août : Essais à 11h / Show à 14h30

📍 : Autodrome du musée de l’automobile de Mulhouse

Petite restauration & buvette sur place. Info & billetterie sur le site du musée de l’auto de Mulhouse







C’est “Beach Party” ce samedi à Colmar :

La base nautique de Colmar Houssen accueille la première Beach Party ! Une expérience unique pour clôturer l’été en beauté. Au programme, énorme fête pour clôturer l’été à Colmar, avec une énorme scène, des shows DJ locaux et les artistes FLOR FM, Bruno Dias, le DJ Siks et Dr Yaro. Foodtruck sur place pour vous restaurer.

Un événement gratuit et ouvert à tous mais il y’a une billetterie gratuite pour réserver ses places sur le site de Colmar Agglomération : www.agglo-colmar.fr

📅 : Samedi 30 août de 19h à minuit

📍 : Base nautique de Colmar Houssen