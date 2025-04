Géocaching autour de l’île du Rhin :

Le geocaching, c’est une chasse au trésor moderne.Le but est de découvrir le "trésor" à l'aide d'un GPS. Vous avez des données GPS et ensuite à partir de cela il faut chercher. Pour ce géocaching organisé du côté de Vogelgrun vous devrez aussi résoudre des énigmes pour au final retrouver des clefs qui permettront d’ouvrir l’écluse. Pour cela, il vous faudra parcourir les berges du Rhin (10km à parcourir) et découvrir les secrets des écluses.

Compter 2h pour le jeu !

Le jeu est ouvert depuis le 20 avril, vous pouvez tenter chaque jour jusqu’en octobre. C’est gratuit, il faut juste avoir un téléphone et une connexion internet.

📅 : Jusqu’au 30 octobre 2025

📍 : Ile du Rhin - Vogelgrun

Connectez vous sur : tresorsdurhin.fr





Du changement aujourd’hui et demain à l’Ecomusée d’Alsace :

l’Ecomusée d’Alsace profite des vacances scolaires de la zone A et B pour faire le plein de visiteurs! Notez que par conséquent il y a 2 changements dans les horaires :

Aujourd’hui fermeture à 16h au lieu de 18h. Mais demain, veille de jour férié, vous pourrez profiter du site, jusqu’à 21h. Aura lieu alors la Walpurgisnacht! C’est la nuit des sorcières.. Les divinités païennes vont se répandre dans la nature pour mettre fin à l’hiver. Il y aura des déambulations, des jeux, des contes etc…

RDV demain à l’Ecomusée d’Alsace situé à Ungersheim.

📅 : 29 avril jusqu'à 16h

30 avril jusqu’à 21h

📍 : Ecomusée d’Alsace à Ungersheim







Collectes mobiles de don du sang :

Petite semaine en perspective, l’occas peut être de se mobiliser en allant donner un peu de son sang.

Les équipes de l’EFS se mobilisent encore largement pour permettre au plus grand nombre de participer à une collecte mobile. A condition ( entre autres) d’être majeur, en bonne santé et de venir avec une pièce d’identité.

Mardi :

Kingersheim : Hangar de 15h30 à 19h30

Altkirch : Lycée Henner de 13h à 17h30

Chalampé : Alsachimie et Butachimie ( collecte réservée) de 11h à 12h30 et de 14h à 16h

Buethwiller : Foyer Communal de 16h30 à 19h30

Mercredi :

Altkirch : Halle aux blés de 15h30 à 19h30

Pulversheim : salle polyvalente de 16h à 19h30

Vendredi :

Franken : Foyer St George de 16h30 à 19h30

Seppois le bas : salle polyvalente de 16h à 19h30