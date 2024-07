Promenade en barque sur le Giessen

Du mercredi au dimanche, jusqu’au 1er septembre, des bateliers vous attendent le long des berges pour une promenade douce dans un cadre magnifique. Ce moment de pure détente et de découverte dure environ 45 minutes. Le départ se fait à l’embarcadère de l’ancien abattoir, situé rue du Stade à Biesheim. Rendez-vous chaque jour entre mercredi et dimanche, de 13h30 à 18h. La réservation est obligatoire et peut être effectuée via le site http://www.biesheim.fr.

Marché des producteurs d’en haut à Orbey

Depuis 17 ans, ce marché réunit de nombreux producteurs de montagne, offrant une manière unique de découvrir toutes les saveurs de la montagne. En prime, profitez des animations et de la restauration sous chapiteau. Le marché des producteurs d’en haut a lieu chaque mercredi, de 17h à 21h, au Parc Lefébure à Orbey.

Nouvel entraînement ce soir en vue des Mulhousiennes

Si vous aimez le jogging en forêt et le shopping, la séance de ce soir est pour vous ! Une séance sportive et dynamique est prévue à Décathlon Wittenheim, dans le cadre des préparations pour les Mulhousiennes. Le quatrième entraînement, entièrement gratuit et sans inscription préalable, est réservé aux coureurs. Rendez-vous ce soir à 18h30 à Décathlon Wittenheim.