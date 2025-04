Séance relaxation Zen attitude

Que ce soit pour prendre un temps pour soi, réduire la fatigue physique ou émotionnelle, cette séance de relaxation vous aidera à atteindre vos objectifs et à améliorer votre bien-être au quotidien. Grâce aux exercices de postures douces, de respirations, de relaxations vous parviendrez à vous recentrer sur vous même.

Séance ouverte à tous : Femme, homme, adolescent ! Vous pouvez apporter un plaid, un petit coussin pour vous cocooner et un tapis de sol.

📅 :Lundi 31 mars 19h45

📍 : stade Daniel Eck à Cernay

Infos : www.lanatureensoi.com

Foire de Printemps Colmar :

La traditionnelle Foire de Printemps de Colmar s'est installée Place Scheurer Kestner. Elle restera en place jusqu’au 13 avril. Cet événement majeur de la ville promet deux semaines d'animations et de divertissements pour toute la famille ! Il y aura tous types d’attractions : familiales ou à sensations. Avec aussi bien sûr les stands de friandises.

📅 : Samedi 29 mars au dimanche 13 avril

📍 : Place Sheurrer Kestner Colmar

Accès à la foire gratuit, attractions payantes.

Escape game “The Walking Dead” à Mulhouse :

Rassemblez votre équipe de survivants et participez à l’escape game officiel de la série télévisée culte avec The Walking Dead dans les rues de Mulhouse. Votre mission ? Lutter pour votre survie dans un environnement urbain hostile. Survivre n'est pas une tâche facile dans le monde de The Walking Dead...

Une activité idéale à faire en famille, entre amis ou entre collègues.Vous pouvez jouer le jour et à l'heure de votre choix, en toute autonomie ! Le début du jeu se fait sur la place de la réunion de Mulhouse . Durée : +/-2h00

📅 : Jusqu'au 31/12/2025

📍 : Départ Place de la Réunion Mulhouse

69 euros pour 1 équipe de 1 à 6 joueurs

Réservation possible via le site www.insolitprod.com