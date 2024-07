Les Jeudis du Parc à Mulhouse

Les Jeudis du Parc font leur retour à Mulhouse, une nouvelle édition placée sous le signe de la convivialité. C’est l’occasion de profiter d'un verre entre amis, d'un moment au vert, et de découvrir des activités ludiques et artistiques en famille au Parc Salvator jusqu’au 8 août. Chaque jeudi, il y aura un spectacle, un concert ou une projection de film en plein air. Ce soir, par exemple, il y aura du cirque et du théâtre de rue. Les Jeudis du Parc se tiennent chaque semaine au Parc Salvator de Mulhouse à partir de 21h.

Afterwork ce soir à Colmar et à Orschwihr

À Colmar, rendez-vous au Nova Club dès 19h pour une ambiance Apéro Chill avec DJ Cram aux platines.

Sinon, un afterwork se tiendra également au Domaine François Schmitt à Orschwihr. C’est l’occasion de partager un verre (avec modération) tout en découvrant le domaine dans une ambiance décontractée. Ces afterworks à Orschwihr auront lieu chaque jeudi soir jusqu’au 26 juillet de 18h à 21h.

Les Eurockéennes de Belfort

Les Eurockéennes de Belfort, l’un des plus grands festivals d’été en Europe, débutent aujourd’hui. Plus de 130 000 festivaliers sont attendus, avec sur scène des artistes variés, français et internationaux. Parmi eux : Gazo, Zaho de Sagazan, Kaaris, Sum 41, David Guetta, Lenny Kravitz, Bigflo & Oli, et bien d’autres encore ! Les Eurockéennes de Belfort se déroulent chaque jour jusqu’à dimanche. Attention, la journée de dimanche est complète depuis un moment. Pour le reste, vous pouvez encore réserver vos billets sur le site https://www.eurockeennes.fr.