Nouvelles opportunités de don du sang mobile

Les équipes de l’Etablissement Français du Sang se mobilisent une fois de plus pour permettre au plus grand nombre de donner leur sang et ainsi sauver des vies et/ou soigner des malades. Si vous êtes majeurs et en bonne santé, veuillez noter qu'une collecte aura lieu ce soir à Retzwiller, à la salle communale, de 16h30 à 19h30. Les collectes auront également lieu à Gueberschwihr et Montreux Vieux aux mêmes horaires. Demain, une mobilisation est prévue à Aubure et à Guewenheim.

Profitez à nouveau de Cigoland

Cigoland, situé à Kintzheim à quelques kilomètres de Colmar, est un parc d'attractions et de loisirs offrant une multitude d'activités pour tous les âges. Vous pourrez y faire du canoë, conduire un tacot, monter à cheval sur des chevaux galopants, ou encore profiter du Train de la mine. En outre, des spectacles et la découverte d'espèces animales emblématiques de la région sont au rendez-vous. La nouvelle saison de Cigoland a officiellement débuté ce week-end. Pour connaître les horaires d'ouverture précis, veuillez consulter cigoland.fr.

Colmar célèbre l'arrivée du printemps

Il s'agit d'un événement incontournable pour célébrer le printemps dans le Haut-Rhin. Jusqu'au 21 avril, les visiteurs pourront retrouver les cabanons du marché de Pâques, regroupant pas moins de 70 artisans, producteurs et créateurs, ainsi que diverses animations, concerts, visites guidées, marché aux fleurs et chasse aux œufs. Une ambiance champêtre et printanière est garantie pour toute la famille ! Rendez-vous simplement au centre-ville de Colmar pour profiter de cet événement.