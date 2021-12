KINGERSHEIM : Ce soir, la maison de la citoyenneté à Kingersheim organise une soirée spéciale “Non au harcèlement scolaire” avec le député Bruno Fuchs, le maire de Kingersheim et une association qui lutte contre le harcèlement. Vous pourrez venir échanger, débattre, obtenir de l’aide ou des informations. Ça commence à 19h, l’entrée est gratuite. Toutes les informations sur le Facebook Association Avenir.

KUNHEIM : un nouvel appel aux dons de sang lancé par l'établissement français du sang. Aujourd’hui de 16h30 à 19h30 vous pourrez donner votre sang du côté de la salle des fêtes de Kunheim. Le repas est offert à tous les donateurs : un bon couscous. Les infos sur le site de l’efs.

MULHOUSE : Ce soir, demain et samedi 20h30 vous pouvez découvrir le spectacle “Les femmes ont toujours raison, les hommes n’ont jamais tort”. Julie et Lucas, vous parle vie de couple et surtout des moments où toutes les petites manies de votre ou de votre nana deviennent insupportables mais bonne nouvelle parce qu’avec ce spectacle, ils vont vous réconcilier. Vos places pour y assister sur florfm.com.