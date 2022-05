SENTHEIM : L’Association Icare à Sentheim ouvre dès aujourd’hui et jusqu’au 14 Mai sa vente de plants de légumes. (tomates, choux, fleurs, melons, poivrons, concombres…). Des professionnels du domaine seront là pour vous conseiller. Infos complètes sur maboutiquefermiere.fr.

MULHOUSE : La ville a lancé ce week end un nouvel évènement : le mois du cerveau. Jusqu’au 31 Mai, professionnels de santé, patients, grand public pourront se réunir pour découvrir et mieux comprendre les maladies du cerveau. Plusieurs conférences, expositions et projections cinéma sont organisées tout le mois. Toutes les infos sur mulhouse.fr.

COLMAR : L’association Cadres Colmar et environs organise ce soir l’apéro des vélos taffeurs. Un évènement pour se détendre et rencontrer des fans de vélos qui démarre à 18h au Champ de Mars à Colmar. Infos complètes sur la page Facebook Cadres Colmar et environs.