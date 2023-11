Un homme sur mesure à découvrir à l'entrepôt de Mulhouse

Il s'agit d'une pièce de théâtre, une comédie écrite par Bruno Gallisa. L'histoire tourne autour d'Adé, une femme moderne, indépendante, active et épanouie, mais qui a négligé son côté féminin et romantique. À presque 30 ans, elle est toujours à la recherche de l'homme idéal. Pour remédier à cela, elle décide de faire appel à un éducateur robotisé pour des cours intensifs à domicile. Un homme robot qu'il est théoriquement possible de programmer.

"Un homme sur mesure" est à l'affiche à l'entrepôt de Mulhouse ce soir, demain et samedi soir à 20h30. Pour plus d'informations et réservations, rendez-vous sur lentrepot.org

On peut encore fêter Halloween à la Volerie des aigles

Plongez dans l'univers mystérieux des rapaces nocturnes dans un décor de saison au cœur des ruines du château de Kintzheim... Chouettes, citrouilles, sorcières et vieux grimoires vont vous mettre dans l’ambiance. Vous pourrez aussi découvrir tous les mythes & légendes autour des oiseaux de la nuit, découvrir les spectacles, participer à différents ateliers. Émotions et découvertes garanties pour toute la famille !

Halloween à la Volerie des aigles de Kintzheim c’est jusqu’au 5 novembre , donc jusqu’à ce dimanche.

Plus d’infos sur voleriedesaigles.com

Afterwork ce soir à Colmar

C’est au Fun Park que vous avez RDV pour passer tous ensemble ce soir un agréable moment. RDV autour de bons cocktails (avec modération pour ceux avec alcool) dans l’espace lounge du Fun Park. Vous pourrez en profiter pour jouer une partie de billard, montrer vos talents au karaoké tout en profitant des tarifs afterwork.

Cette soirée débute à 19h au Fun Park situé 11 rue Curie à Colmar.