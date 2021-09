COLMAR : Rendez vous à la base nautique Colmar Houssen ce soir pour vous détendre. Dès 19h, participez à un afterwork les pieds dans le sable. Restauration sur place. Entrée sur réservations, ça se passe sur le site biergarten-colmar.fr.

GUEBWILLER : La Loge du temps de Mulhouse propose ses deux dernières dates aujourd’hui et dimanche pour essayer leur escape game éphémère aux Dominicains de Haute Alsace : “La relique sacrée”. Retour en 1625 pour l’expérience, durant la guerre de 30 ans. Le but est de vous emparer d’un document important et de le ramener en terre sainte. Infos et réservations sur le site de la loge du temps.

SOULTZEREN : Kévin, accompagnateur en montagne, vous propose une initiation à l’orientation. Vous apprendrez à vous repérer, à lire une carte, à créer un itinéraire… L'activité à lieu tous les jeudis de Septembre de 9h à 12h. Toutes les informations à retrouver sur le site de la vallée de Munster.