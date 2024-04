Rencontrez votre futur employeur en alternance ce week-end dans le Haut-Rhin

Le Pôle Formation UIMM Alsace organise une journée de rencontres dans ses centres de Mulhouse et Colmar, où les candidats en alternance auront l'opportunité de rencontrer des entreprises à la recherche d'apprentis. À Mulhouse, des entreprises telles que Stihlé Frères, Clemessy, Stellantis, Valfleuri Solea seront présentes, tandis qu'à Colmar, des représentants de Liebherr France, Mahle Behr France, Vialis, Ricoh, et ENEDIS seront également présents. Ce Job Dating en alternance se tiendra samedi matin dans les centres de formation de l'UIMM. Vous avez quelques jours pour préparer votre CV et votre lettre de motivation.

Entrée à tarif réduit à la Cité du Train

La Cité du Train de Mulhouse propose une nouvelle offre : des entrées à moitié prix chaque premier mercredi du mois. L'objectif est de rendre la culture plus accessible et de remercier les visiteurs fidèles. Aujourd'hui, l'entrée au musée est à 7,50 euros pour les adultes et à 5,50 euros pour les enfants de 4 à 17 ans. Rappelons que la Cité du Train est le plus grand musée ferroviaire d'Europe, avec une collection répartie sur 60 000 mètres carrés qui retrace l'histoire des chemins de fer français de 1827 à nos jours. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.citedutrain.com.

Spectacle VMA Queens à l'Entrepôt de Mulhouse

L'association VMA QUEENS soutient les femmes, de leur intégration à leur accès à l'emploi. Ce soir, elle vous convie à un spectacle entièrement féminin animé par le Brivan. Au programme de cette scène ouverte : humour, chant, danse et numéros d'équilibriste. Notez que cette soirée est ouverte à tous. Rendez-vous dès 18h30 pour le cocktail dînatoire et à 20h30 pour le spectacle à l'Entrepôt de Mulhouse.