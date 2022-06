ALTKIRCH : Le Phare à Altkirch lance la soirée Me Gusta Reggeaton, la nouvelle soirée reggaeton en Alsace. Aux platines pour vous faire bouger toute la nuit c’est DJ R'AN, le DJ de Lucenzo qui était hier sur la scène du Flor Fm Live. Toutes les infos sur la soirée sur la page facebook du Phare Altkirch.

HOLTZWIHR : Rendez vous dimanche à Holtzwihr pour la Girls Alsace Cup. C’est un grand tournoi de foot féminin avec plus de 350 joueuses nationales et internationales (Bayern de Munich, Paris Saint Germain, Olympique Lyonnais, Racing Club de Strasbourg). En plus du tournoi, vous pourrez découvrir le Teqball avec notamment Julien Grondin, 3ème meilleur joueur mondial. Toutes les infos sur l’évènement sur la page Facebook Girls Alsace Cup.

GUEBWILLER : Demain et dimanche, le Château de la Neuenbourg à Guebwiller organise son jeu de piste grandeur nature Clued’aux Jardins. Le principe ? Un meurtre a été commis, à vous de retrouver l’assasin grâce à différents indices disséminés dans les jardins des Dominicains, dans le parc de la Marseillaise et la Promenade de la Citadelle à Soultz. Toutes les infos pour participer sur cc-guebwiller.fr.