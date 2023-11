Tattoo Convention ce week-end à Mulhouse

Ce week-end, Mulhouse accueille la Tattoo Convention, un événement incontournable pour les passionnés de l'art corporel. Des tatoueurs de tous styles seront présents pour vous faire découvrir leur travail et vous proposer des flashes. Si vous envisagez un tatouage, c'est l'occasion parfaite pour trouver le tatoueur qui correspondra à vos attentes.

En plus de cette opportunité artistique, la convention offre également diverses animations autour de l'univers du tatouage et organise des concours tout au long du week-end.

La 8e édition de la Tattoo Convention se déroule demain de 10h à 22h30 et dimanche de 10h à 20h au parc expo de Mulhouse.

Humour ce soir à La Loge du Temps de Morschwiller-le-Bas

Pour les amateurs d'humour, une soirée spéciale vous attend à La Loge du Temps de Morschwiller-le-Bas. L'humoriste David Sun sera sur scène pour présenter son tout nouveau spectacle. Il faut savoir que David Sun, à l'origine médecin généraliste, a entrepris une reconversion dans le monde de l'humour. Sur scène, il partage des anecdotes sur sa vie, ses origines, et son parcours atypique.

En première partie, vous aurez le plaisir de retrouver un humoriste que nous apprécions tout particulièrement : Kewos ! Kewos est déjà passé dans les studios de Florfm, notamment pour parler de sa participation à la série Tapie diffusée sur Netflix.

David Sun et Kewos seront sur scène ce soir à La Loge du Temps de Morschwiller-le-Bas, le spectacle commence à 21h.

Bigflo et Oli au Zénith de Strasbourg

Après une tournée triomphale dans de petites salles, qui est d'ailleurs passée par l'Eden de Sausheim et le Noumatrouff de Mulhouse, Bigflo et Oli poursuivent leur tournée des Zéniths. Ce soir, les rappeurs toulousains se produiront au Zénith de Strasbourg pour un spectacle impressionnant, comprenant un écran géant, une scénographie exceptionnelle, 9 musiciens, et tout le talent de Bigflo et Oli.

Leur concert "Grand Tour" aura lieu ce soir à 20h30 au Zénith de Strasbourg. Ne manquez pas cette opportunité de vivre une expérience musicale mémorable.