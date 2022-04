SUNDGAU : L’association “Le Sundgau, les routes de la carpe frites” a lancé ce week-end et jusqu'au 15 Avril, l’évènement “Les Carpailles”. Pendant 2 semaines, vous pourrez découvrir des recettes préparées à base de carpes : en tartare, en saucisse, en raviole et même en dessert.

Liste des restaurants :

Restaurant Au Bon Accueil SPECHBACH

Auberge des Trois Vallées HIRSINGUE

Restaurant A l’Arbre Vert EGLINGEN

Restaurant Schaeferhof KEMBS

Auberge Saint-Léonard DANNEMARIE

Restaurant Aux Trois Fleurs MONTREUX-JEUNE

Restaurant Collin FERRETTE

Restaurant La Carpe FRIESEN

Restaurant La Gare Munzenberger HIRTZBACH

Restaurant Studerhof BETTLACH

Restaurant Au Soleil LIEBSDORF

WALDIGHOFFEN : Si vous souhaitez vous lancer dans la construction ou la rénovation de votre maison, rendez vous toute la journée à Waldighoffen. Le salon Expo Habitat est ouvert à la salle polyvalente de 10h à 19h. 250 exposants présents pour vous aider dans vos projets. Infos supplémentaires sur gbs-expohabitat.com.

ALSACE : La course des Mulhousiennes sera de retour les 17 et 18 Septembre prochain pour une 9ème édition. Les inscriptions pour participer à la course viennent d’ouvrir. Si vous souhaitez vous inscrire, direction lesmulhousiennes.com