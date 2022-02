STRASBOURG : Après plusieurs reports des dates de sa tournée, Dadju sera au Zénith de Strasbourg ce soir pour son P.O.A Miel Tour. Le concert démarre à 20h et vous gagnez encore vos places aujourd’hui sur Flor Fm. Pour ça vous envoyez Dadju au 7 10 71.

MULHOUSE : 2 rendez-vous pour les Scorpions de Mulhouse ce week-end. Premièrement ce soir, à 20h, ils rencontrent les Boxers de Bordeaux à la patinoire de l’Illberg. Le deuxième match, dimanche à 18h face aux Ducs d’Angers, même endroit, la patinoire de l’Illberg. Pour les soutenir dans ce gros week-end et assister aux rencontres, il faut s’inscrire sur florfm.com.

COLMAR : A partir de demain et jusqu’au 20 Février, rendez-vous au Parc Expo de Colmar pour Locagonfle, le parc de structures gonflables pour les enfants jusqu’à 1m55. C’est ouvert tous les jours de 10h à 18h et le 12 Février, une soirée adulte est prévue sur réservation. Toutes les infos sur le site Locagonfle.com et les entrées à gagner sur florfm.com.