MULHOUSE : Ce soir, c'est le premier match de l’année des volleyeuses de l’ASPTT Mulhouse. 14ème Journée de championnat face à Marcq en Baroeul ce soir 20h au Palais des Sports de Mulhouse. Vous gagnez vos places pour assister à la rencontre sur florfm.com.

ALSACE : Aujourd’hui rendez vous de 14h à 19h à la salle des catherinettes de Colmar pour donner votre sang. Avec le rebond épidémique, les hospitalisations, l’établissement français du sang à un besoin très urgent de sang. Les informations à retrouver sur le site de l’efs.

KINGERSHEIM : Ce samedi, la salle de sport Banana Fit organise son Banana Cross au décathlon village de Kingersheim dès 14h30. Un vrai parcours de course conçu pour les adultes et les enfants. C’est ouvert sur inscriptions au prix de 5€ pour les adultes et gratuit pour les enfants, toutes les infos sur le site sporkrono.fr.