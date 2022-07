MULHOUSE ET AGGLOMERATION : La M2A prolonge son opération « offrez votre vélo à un étudiant » jusqu’en Septembre. Tout l’été, vous pourrez donc faire un don de vélo que vous n’utilisez plus et qui encombre votre cave. Attention, il faut que les vélos soient relativement en bon état. Pour plus d’infos, rendez vous sur le site mplusinfo.fr.

MULHOUSE ET AGGLOMERATION : A partir d’aujourd’hui, le jour de collecte des déchets change dans 24 communes de la M2A. Les communes concernées sont entre autres Habsheim, Zimmersheim, Illzach ou encore Riedisheim. La liste complète et les nouveaux horaires par communes à retrouver sur sivom-mulhouse.fr

COLMAR : L’agglomération va relancer durant l’été son dispositif « Pass’port Santé Colmar ». Un dispositif pour inciter les colmariens sédentaires à faire du sport à travers des cours gratuits et des accès à différentes infrastructures. C’est à partir de 18 ans seulement. Toutes les infos sur Colmar.fr.