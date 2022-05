FORET DU NEULAND : Aujourd’hui, on vous propose de faire une bonne action tout en s’amusant. Le Secours populaire organise une chasse aux œufs aujourd’hui de 14h à 17h. L'évènement se passe à l'Observatoire de la Nature, dans la Forêt du Neuland. Le principe est simple : après avoir acheté un permis de chasse à 3€ et un permis de jeux à 2€, vous pourrez chercher les œufs cachés dans le parc et les échanger ensuite contre des friandises. Pour plus d’infos rendez vous sur le site du secours populaire dans le Haut-Rhin.

MORSCHWILLER :La loge du temps de Morschwiller organise ce soir dès 19h30 une soirée quizz Star Wars. Si vous souhaitez participer, vous n’êtes pas obligés de venir en équipe, des équipes pourront être constituées sur place. Conso et petite restauration sur place. Réservation à 10€ sur le site de La loge du temps.

LAC BLANC : Le Bike Park a notamment rouvert ses dizaines de pistes pour faire du freeride, de la descente ou une balade familiale. Les pistes sont prévues pour les débutants comme les experts. Renseignements complets sur le site du Lac Blanc.