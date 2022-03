MULHOUSE : Les filles de l’ASPTT Mulhouse Volley rencontrent l’équipe d’Evreux dans le cadre du championnat, le match se joue demain au palais des sports de Mulhouse à 20H. Vos places pour assister à la rencontre sur florfm.com.

MULHOUSE : Dernier match de la saison de Ligue Magnus pour les Scorpions de Mulhouse, c'est l’équipe de GAP qu’ils affrontent ce soir à l’Illberg dès 20H. Vous gagnez également vos places sur florfm.com.

REGUISHEIM : Une action solidaire en faveur de l’Ukraine. La commune de Réguisheim organise une collecte de produits d’hygiène, de puériculture et des denrées alimentaires non périssables. Tous les produits peuvent être déposés aujourd’hui à la mairie de Réguisheim de 8h à 12h et de 14h à 16h mais également demain de 10h à 14h.