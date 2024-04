Le printemps des Cigognes est en cours à Munster

Le renouveau printanier s'annonce à Munster avec l'arrivée du Printemps des Cigognes dans la Vallée. Au programme, une multitude d'activités vous attendent : des rencontres avec les majestueuses cigognes, des séances de sophrologie, des promenades botaniques, des initiations à la marche nordique et bien plus encore. Les amateurs de sports pourront également profiter de sorties VTT guidées ou d'une randonnée nocturne sous les étoiles. Cet événement constitue un rendez-vous incontournable dans la vallée de Munster. Pour découvrir le programme complet, rendez-vous à l'office de tourisme sur vallee-munster.eu. Le Printemps des Cigognes se déroule jusqu'au 5 mai.

Taboo, le salon de l'érotisme, débarque à Colmar

À Colmar, c'est le Taboo, salon de l'érotisme, qui fait son retour pour sa deuxième édition. Les visiteurs auront l'occasion d'explorer de nombreux stands et de rencontrer des exposants variés. Pendant deux jours et deux soirées, le salon accueillera également divers artistes du domaine du charme pour des spectacles envoûtants. Taboo se tient aujourd'hui et demain au parc expo de Colmar, avant de revenir en novembre au parc expo de Mulhouse.

Retour de la nuit des filles à Soultzmatt

La nuit des filles fait son grand retour à Soultzmatt, offrant une soirée inoubliable exclusivement réservée à la gent féminine ! Au programme, le spectacle sensationnel des Chippendales de Body Exciting promet de faire monter la température. Deux formules sont proposées : repas-spectacle ou spectacle seul. Quoi qu'il en soit, des surprises sont garanties pour une soirée endiablée. La Nuit des filles, en partenariat avec FLOR FM, se déroule ce soir au paradis des Sources de Soultzmatt. Les réservations sont possibles sur le site https://leparadisdessources.com.