LA BRESSE/HOHNECK : La station de la Bresse Hohneck ouvre ses pistes en nocturne pour une session de luge en famille. Vous pouvez vous y rendre de 18h à 21h45. Toutes les infos sur le site de la Bresse Hohneck.

JEBSHEIM : Le cabinet Vitali Nature à Jebsheim vous propose dès 19h30 et pendant 1H un atelier de respiration et de relaxation guidée. Pour y accéder, pas besoin de s’y connaître, la coach sera là pour vous guider entièrement. La séance est à 10€ et les infos de réservations sont à retrouver sur la page Facebook de Vitali Nature.

SAUSHEIM : L’Atelier Brasserie du côté de Sausheim propose un brunch musical ce dimanche à partir de 12h. Le brunch est bien sûr à volonté au prix de 25€ et 12,50€ pour les - de 12 ans et Grégory Paradisi sera là pour reprendre des chansons pop française tout le long du repas. Réservation obligatoire sur le site latelier.brasseriemaison.fr.