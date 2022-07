MULHOUSE : Aujourd’hui et demain, le Secours Populaire Mulhouse vous donne rendez-vous dans ces locaux 6, rue des Amidonniers pour une grande braderie et un marché aux puces. C’est accessible de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. En plus de faire des bonnes affaires, vous allez faire une bonne action.

MULHOUSE : Nous sommes mercredi, démarrage des afterworks aujourd’hui pour décompresser du travail en fin de journée à Mulhouse au pub Le Murphy’s dès 19h. Venez profiter de la terrasse, des tarifs after work et du grignotage offert par la maison.

ALSACE : C’est le dernier jour pour profiter de la 37ème édition de la Fête du Cinéma avec votre place de cinéma à un tarif de 4€. Vous pouvez en profiter dans tous les cinémas de la région, notamment le Kinépolis de Mulhouse, le Ciné Croisière à Cernay ou le CGR de Colmar. Toutes les infos sur feteducinema.com.