Ambiance Halloween toujours à l’escape game Sensas à Sausheim

Sensas à Sausheim, c’est un lieu à mi-chemin entre l’escape game et Fort Boyard. Le parcours, plongé dans le noir, vous met au défi de relever différents challenges de toutes sortes.

Et jusqu’au 19 novembre, le parcours est transformé pour rendre l’ambiance plus effrayante avec des épreuves plus macabres et mystérieuses !

Il faudra être courageux pour oser s’aventurer dans les couloirs, ou plonger dans la piscine à balles pour récupérer des indices…

Le parcours Halloween de Sensas Sausheim est proposé jusqu’au 19 novembre avec plusieurs sessions par jour pour des groupes allant jusqu’à 15 personnes.

C’est sur réservation via le site mulhouse.sensas.top

Coup d’envoi de la saison Hallowinter à Europa Park :

Le parc d'attractions allemand propose dès aujourd’hui et jusqu’ au 01 er décembre, une ambiance unique. Un mélange des saisons Halloween et Noel.

Dans les allées, vous trouverez des sapins et des citrouilles, des roses de Noel et des chrysanthèmes, des sorcières et des pères Noel. Il y aura des odeurs de marrons chauds et de soupe de potiron.

Cette saison Hallowinter offre aux visiteurs une expérience hors du commun. Le tout bien sûr avec la possibilité de profiter de la centaine d'attractions et de spectacles à Europa Park.

Hallowinter démarre ce lundi. Ouverture du parc chaque jour entre 11 et 19H. Plus d’infos et billetterie dispo sur le site : https://www.europapark.de/fr/parc-de-loisirs/hallowinter

Don du sang “Gourmand” ce lundi à Turckheim :

Les équipes de l’EFS et les bénévoles regorgent d’imagination pour attirer de nouveaux donneurs. Nouvel exemple avec cette collecte gastronome organisée aujourd’hui. Une collecte exceptionnelle qui permettra non seulement aux donneurs de sauver des vies, mais aussi de se régaler.

La collecte aura lieu ce soir entre 16 et 19h30 à l’espace Rive Droite de Turckheim. Après la collecte, les donneurs pourront déguster un plat préparé par le chef de La Table du 12, Nicolas Frech.

Rappelons que pour donner son sang il faut être majeur, en bonne santé. Venir avec une pièce d’identité.

Chaque jour, 10 000 dons sont nécessaires en France, chaque don sauve 3 vies !