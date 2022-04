MULHOUSE : A 20h30, l’humoriste Jérémy Charbonnel, vu notamment à la télé aux côtés de Laurent Ruquier, présente le premier spectacle sans gluten à l'Entrepot de Mulhouse. Si vous n’avez pas l’occasion d’être là ce soir, Jérémy Charbonnel sera là encore demain et samedi aux mêmes horaires : 20h30. Vos places pour découvrir le spectacle sur florfm.com.

WITTENHEIM : Si vous êtes étudiants et que vous avez envie de sortir ce soir, rendez vous à la salle d’escalade de Wittenheim Climb Up. La salle d'escalade organise sa soirée étudiante dès 18h et jusqu’à 1h du matin, l’entrée est complètement gratuite pour découvrir ou redécouvrir ce sport. Toutes les infos sur le Facebook Climb Up Mulhouse Wittenheim.

MULHOUSE : Un dîner de charité est organisé pour jeudi prochain par Motoco, la structure de promotion culturelle à Mulhouse. Ce dîner permettra de récolter des fonds pour l’Association Avenir qui œuvre pour l’Ukraine. Une vente d'œuvre par les artistes de Motoco est prévue durant la soirée. Le nombre de places est limité à 70 personnes. Infos et réservation sur la page Facebook de l’Association Avenir.