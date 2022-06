HUSSEREN-WESSERLING : Ce week-end, c'était l’ouverture du festival des jardins métissés pour la 20 année consécutive. Le Parc de Wesserling vous invite à découvrir les jardins décorés sur le thème de l’explorateur Marco Polo et son Livre des merveilles. C’est à découvrir tout l’été jusqu’au 9 octobre, tous les jours de 10h à 18h. Le programme complet de l’évènement sur le site parc-wesserling.fr.

CERNAY : Pour celles et ceux qui veulent et peuvent donner leur sang, l’Etablissement Français du Sang vous invite à une nouvelle collecte. Rendez vous de 15h30 à 19h30 au complexe sportif Daniel Eck, rue René Guibert à Cernay pour donner votre sang. Plus d’infos sur le site de l’établissement français du sang.

COLMAR : Dès aujourd’hui et tous cet été, rendez vous tous les mardis soir au café Rapp, Place Rapp pour la Colmar Summer Latino. La soirée à ne pas manquer si vous kiffez la musique et les danses latines. Infos et réservations via la page Facebook Café Rapp Colmar.