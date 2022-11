Salon d’automne à Guebwiller : C’est l'évènement annuel artistique le plus ancien de la Ville. Il existe depuis 1935. Plusieurs artistes exposent leurs œuvres et ils se relaient pour accueillir les visiteurs et partager avec eux. Vous découvrirez plusieurs types d’art graphique : dessins, peintures, photographies, sculptures, céramiques…Le salon de l'automne c’est toute cette semaine à la cave dimière de Guebwiller de 14H à 18H30. C’est gratuit !

C’est jour de rentrée à l’Université de la sorcellerie : C’est à Mulhouse que se trouve cette fameuse université, à la bibliothèque universitaire de l’Illberg. Une dizaine d'enseignants de l'UHA deviennent maîtres sorciers pour 10 jours . Vous pourrez apprendre à décoder la composition du ciel et des constellations, assister à des conférences magiques, (re)découvrir des classiques de la littérature fantastique, résoudre des énigmes etc. De quoi vous faire devenir un sorcier accompli. C’est un événement tout public. Vous avez tous les détails sur le site internet du Learning Center de l'UHA.

Coup d’envoi de Hallowinter à Europa Park : Pour la deuxième année consécutive, Europa-Park restera ouvert entre la période d'Halloween et la saison hivernale. Dès aujourd’hui et jusqu’au 25 novembre 2022, vous pourrez profiter de « HALLOWinter », mélange parfait entre l’ambiance automnale d’Halloween et la féérie de la période de Noël. En clair : les sorcières se mettent à porter des chapeaux de Noël. Une combinaison unique au monde avec toutes les attractions accessibles et les différents spectacles. Pour en savoir plus allez sur europapark.com.