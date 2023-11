Séance de Sophrologie en Groupe à Illzach

La sophrologie représente une pratique destinée à l'épanouissement personnel et à la relaxation. Ce soir à Illzach, une séance collective est prévue, offrant l'occasion de se sentir moins seul, d'interagir avec d'autres participants et de prendre un moment pour soi.

Cet atelier de sophrologie se déroulera cet après-midi de 14h à 17h, à l'adresse suivante : PK Sophrologie, rue de Kingersheim. Il s'agit du premier d'une série de 10 ateliers en groupe. Pour de plus amples informations et les détails pratiques, consultez le site https://pk-sophrologue-mulhouse.fr

Atelier Zéro Déchet à Mulhouse

Des ateliers accessibles à tous, organisés sur l'ensemble du territoire de m2A, vous invitent à explorer des méthodes pour réduire de manière significative les déchets, dans le but de protéger la planète et de lutter contre le gaspillage. Tout au long de la fin de l'année, une variété d'ateliers sera proposée, notamment la confection de produits ménagers et cosmétiques faits maison, des changements dans nos habitudes de consommation, et l'apprentissage des techniques de compostage, entre autres.

Vous avez déjà deviné qu'il y a plusieurs ateliers prévus, dont un ce soir à 18h30, au cours duquel vous apprendrez à créer votre propre spray désinfectant. Rendez-vous au Learning Center de Mulhouse. Consultez l'intégralité du programme sur m2a.fr.

Semaine de l'Humour qui commence aujourd'hui à Sélestat

La Semaine de l'Humour débute aujourd'hui à Sélestat, offrant sept soirées et autant d'opportunités de passer d'agréables moments en compagnie de nombreux humoristes, tels que Frédéric Fromet, Manon Lepomme, Caroline Vigneaux, Patricia Weller, Denis Germain et Michael Hirsch.

Chaque soir, un spectacle différent sera proposé au Tanzmatten de Sélestat, à 20h30, à l'exception du dimanche, où le spectacle débutera à 17h. Pour découvrir en détail la programmation, visitez le site www.tanzmatten.fr.