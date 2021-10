MULHOUSE : C’est aujourd’hui que démarrent les Journées d’Octobre au Parc Expo de Mulhouse. Jusqu’au 17 Octobre retrouvez plus de 250 exposants avec au programme, marché de terroir, artisans locaux et professionnels du bâtiment. A voir également, le show folie flore. 10 000m2 carré de jardin, de décos fleuries et de jets d'eau. Les infos complètes sur le site journees-octobre.fr.

MULHOUSE : Ce soir, demain et samedi, rendez vous à 20h30 à l'entrepôt de Mulhouse pour découvrir ou redécouvrir le spectacle de Jean Luc Lemoine “Brut”. Il racontera tout de sa vie, ce qu’il pense, sans filtre. Vos entrées à gagner sur florfm.com.

COLMAR : Les vitrines de Colmar lancent aujourd’hui et jusqu’à samedi les 3C. Trois jours de remises en boutiques partenaires, trois jours d’animations dans le centre-ville, des dégustations gratuites. Toutes les infos sur le site des vitrines de Colmar.