Découvrez les plaisirs du plein air avec une Rando VTT organisée à Orbey

Embarquez dans un mini-bus à Orbey en direction de la station du Lac Blanc. De là, lancez-vous dans une descente en VTT jusqu'au village d'Orbey, parcourant un peu plus de vingt kilomètres à travers des pistes forestières et des sentiers ludiques offrant une variété de paysages. Cette aventure de deux heures et demie est conçue pour des initiés, en petits groupes de six personnes maximum.

La prestation inclut gracieusement la location d'un VTT et d'un casque, la navette jusqu'à la station ainsi que l'encadrement par un moniteur. Il vous suffit d'apporter un sac à dos avec de l'eau, des en-cas au besoin et des gants de vélo.

Une de ces randonnées est prévue aujourd'hui de 14h à 16h30. Réservation obligatoire sur https://www.lac-blanc.com. Notez également qu'une autre sortie est programmée aux mêmes horaires le 21 avril.

Explorez votre créativité avec un atelier manga et graffiti à Kaysersberg

La médiathèque de Kaysersberg vous propose une série d'ateliers passionnants autour du manga, avec l'utilisation de spray et de peintures, en compagnie du graffeur Bysar. L'objectif est de redécorer les espaces ados des médiathèques d'Orbey et Kaysersberg. Ces ateliers sont ouverts aux participants âgés de 14 ans et plus. Il est impératif d'assister aux deux séances prévues ce mercredi et le mercredi suivant, de 14h à 17h. C'est pourquoi nous vous en informons aujourd'hui, afin que vous puissiez réserver et vous organiser à temps.

Pour réserver, contactez la médiathèque de Kaysersberg au 03 89 47 35 35 ou par email à mediatheque@cc-kaysersberg.fr.

Plongez dans l'univers cinématographique au Festival du Film de Colmar

Le Festival du Film de Colmar, l'un des événements phares de la ville, est de retour pour sa 27e édition. Au programme, des avant-premières, des séances gratuites en présence d'acteurs, de réalisateurs ou de producteurs, offrant des moments privilégiés pour découvrir les coulisses du 7e art et explorer l'ensemble des métiers du cinéma, thème de cette année !

Parmi les films à découvrir, "Frères" ce soir à 20h, avec la présence de Yvan Attal. Ne manquez pas non plus une séance spéciale demain à 20h en présence d'Artus. La programmation est complète et variée, avec notamment une séance sensitive demain à 15h30 pour "J'adore ce que vous faites", accessible aux personnes sourdes et malentendantes ainsi qu'aux personnes malvoyantes ou aveugles.

Le Festival du Film de Colmar est en cours et se terminera le 14 avril prochain. Retrouvez toutes les informations et la programmation sur le site festival-film.colmar.fr.