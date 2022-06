SONDERNACH : Dès aujourd’hui et jusqu’au 4 Septembre, vous pourrez tester Foretscape, l'escape game du côté du Schnepfenried. Le principe est simple, vous incarnez un malgré-nous, soldat alsacien de la deuxième guerre mondiale, incorporé de force dans l’armée allemande. Votre but est de disparaître sans laisser de trace en 1h. Infos et réservation sur le site unlockdreamsfactory.fr.

SAINT-LOUIS : Si vos enfants ont envie de tester l’improvisation théâtrale, la troupe de l’Athila propose ce mercredi et également le mercredi 22 Juin, des ateliers découvertes d’improvisation à la MJC de Saint-Louis de 15h à 16h30 pour les 8-12 ans et de 16h30 à 18h pour les 13-18ans. Toutes les infos sur ces ateliers via le site athila.fr

MULHOUSE : Pour se détendre ce soir, rendez-vous sur la terrasse du Winstub Factory, place des Victoires à Mulhouse, à partir de 19h. Tarifs After-Work sur les boissons et les tartes flambées et pour l’ambiance c’est Alex Rothschild qui s’en charge !