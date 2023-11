La Comète en Spectacle à Hésingue

À Hésingue, La Comète est bien plus qu'une simple salle de spectacle. Elle propose régulièrement une variété de spectacles, ateliers, et bien plus encore. Aujourd'hui, La Comète fait son cirque, et vous êtes chaleureusement conviés à participer.

Ce mercredi, vous avez l'occasion de profiter d'ateliers axés sur l'univers du cirque. Ces activités, normalement réservées aux enfants pendant les heures scolaires, sont exceptionnellement ouvertes à tous les jeunes à partir de 6 ans. Vous pourrez explorer le cirque aérien avec des disciplines telles que le tissu, le trapèze et le cerceau, ainsi que la jonglerie, les acrobaties, les diabolos, et même la clownerie.

Des ateliers sont programmés à 9h, 10h30, 13h30 et 15h. Rendez-vous donc à La Comète d'Hésingue ce mercredi. Pour de plus amples informations, visitez le site web : https://www.lacometehesingue.fr/

De belles découvertes à la Ferme d'Argentin

La Ferme d'Argentin a concocté un programme attrayant pour les familles tout au long du mois de novembre. Située sur un domaine de 10 hectares, cette ferme offre au public la possibilité de découvrir le fonctionnement d'une ferme, d'en apprendre davantage sur la vie des animaux et de se familiariser avec la flore locale.

Au cours du mois de novembre, diverses activités seront proposées, telles que des contes, des démonstrations sur les techniques de chasse et de cueillette, ainsi que la mise en avant d'un animal différent chaque jour, le tout dans une atmosphère ludique et divertissante.

La Ferme d'Argentin, située à Lièpvre, ouvre ses portes les mercredis, samedis et dimanches, de 10h à 17h, tout au long du mois de novembre. Pour plus d'informations, visitez le site web : https://ferme-argentin.com/

Festival de Théâtre à Riquewihr-Beblenheim

Ne manquez pas le festival de théâtre proposé par la troupe d'improvisation "Les Improcibles" à Riquewihr. Il s'agit d'une enquête policière improvisée, où une intrigue grandeur nature prendra forme grâce à votre imagination. Petits et grands sont invités à participer activement à ce spectacle vivant et éphémère créé par Les Improcibles.

Ce festival de théâtre d'improvisation se tiendra demain soir à 20h dans la salle du château des Wurtemberg à Riquewihr. N'oubliez pas de réserver votre place dès aujourd'hui. Vous trouverez plus d'informations et la billetterie sur le site : https://troiscoupsriquewihr.e-monsite.com/