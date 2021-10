MULHOUSE : Ce soir devait avoir lieu la 7ème journée de championnat de ligue Magnus pour les Scorpions de Mulhouse face aux Ducs d’Angers. Malheureusement, le match est reporté à une date ultérieure à cause d'un soucis de transport pour les ducs d'Angers. Vous gagnez vos places pour la rencontre reportée sur florfm.com.

UNGERSHEIM : Dès aujourd’hui de 10h à 20h et tout le week-end, l’écomusée vous invite à découvrir l'évènement "Les Arts du Feu". Au programme des démos avec des forgerons, des maréchaux ferrants, un atelier poterie pour rapporter un petit souvenir et un spectacle équestre et pyrotechnique proposé par la compagnie Libertad. Toutes les infos sur les animations du week-end sur le site de l’écomusée.

SELESTAT : Dimanche à 14h aura lieu l’élection de notre nouvelle Miss Alsace en présence bien sûr d’Amandine Petit, Miss France 2021. Vous pouvez assister au show des Miss, les billets vont de 30 à 35€ et vous pouvez les réserver sur le site weezevent.fr.