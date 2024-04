Collecte de vêtements aujourd’hui à Masevaux-Niederbruck

Le Relais Est organise une collecte de textiles d’habillement, de linge de maison et de chaussures aujourd’hui. Tous les vêtements usagés peuvent être déposés, quelle que soit leur condition, même s'ils sont usés. Assurez-vous qu'ils sont propres et secs, et placez-les dans un sac de 30 litres fermé. Les chaussures doivent être liées par paire et également placées dans un sac de 30 litres fermé.

Cette collecte se déroulera à Masevaux de 13h à 16h30 sur le parking de la glace Ehrard.

Pour trouver le point de dépôt le plus proche et obtenir des informations sur la deuxième vie de vos textiles déposés, rendez-vous sur https://refashion.fr/citoyen/fr/point-dapport.

Celtics Legend Tour à l’Eden Sausheim

Après le succès triomphal de ses tournées françaises en 2019 et 2023, CELTIC LEGENDS est de retour avec un nouveau spectacle et une nouvelle troupe de danseurs. Venez partager l'histoire du peuple de l’île d’Émeraude lors de ce tout nouveau spectacle 100% live, avec deux heures de danses chorégraphiées et cinq musiciens talentueux sur scène.

C'est ce soir à l’Eden de Sausheim à partir de 20h.

Du théâtre avec “Les Colocs” à découvrir à Muntzenheim

Ne manquez pas "Les Colocs", une comédie théâtrale mettant en scène trois boulets attendrissants : Robert, un glandeur de premier choix, Jano, un homme simplet et timide, et Jean-Phi, un parisien haut en couleur, parfait opposé de ces colocataires.

Créée en 2004, cette pièce a été jouée plus de 5000 fois à Paris et en tournée. C’est une très belle pièce à découvrir ce soir à l’espace Ried de Muntzenheim dès 20h30.